Esenyurt'ta Ramazan Etkinlikleri Dolu Dolu Geçti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Ramazan Etkinlikleri Dolu Dolu Geçti

Esenyurt\'ta Ramazan Etkinlikleri Dolu Dolu Geçti

Esenyurt Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş konuk oldu. Aileler, sohbet programı ve geleneksel eğlencelerle Ramazan'ın manevi huzurunu yaşadı. Etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

22.03.2025 15:01  Güncelleme: 15:09
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Esenyurt Belediyesinin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği sohbet programına, ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş konuk oldu. Etkinliğe katılan aileler, Ramazan'ın manevi huzurunu Karataş'ın keyifli sohbetiyle birlikte yaşarken, çocuklar da geleneksel Ramazan eğlenceleriyle eğlenceli bir akşam geçirdi.

Esenyurt'ta düzenlenen Ramazan etkinlikleri, çeşitli gösteriler ve ünlü ilahiyatçıların katıldığı sohbetlerle devam ediyor. Ramazan ayının 21. gününde gerçekleştirilen sohbet programında, Prof. Dr. Mustafa Karataş Esenyurtlularla bir araya geldi. Ramazan ayının manevi iklimi ile ilgili katılımcılara önemli bilgiler veren Karataş, "Çocuklarla burada program olması, ailelerinin buraya gelmesi çok güzel. Ben de bugün onlardan güç aldım. Hep böyle aile ve çocuklardan bahsettim. Tebrik ediyorum, bu kültürel faaliyetler çok önemli. Aslında insanın inşası her şeyden önemli. O nedenle geleceğimize, özellikle çocuklarımıza yatırım yapılması lazım" dedi.

Geleneksel Ramazan eğlenceleri devam ediyor

Sohbet programı öncesinde, geleneksel Ramazan eğlencelerinin yer aldığı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, Hacivat ile Karagöz, orta oyunu, illüzyon gösterisi, Ramazan yarışmaları ve yüz boyama etkinlikleriyle dolu dolu bir akşam geçirdi. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, oyun alanlarının ve gösterilerin keyfini çıkardı.

"Ramazan'ın ruhunu, manevi iklimini birlikte yaşadık"

Kültür sanat etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini belirten Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Bu Ramazan'da kurduğumuz iftar sofralarında günde beş bin vatandaşımızı ağırladık. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz etkinlikler ve sohbet programlarıyla Ramazan'ın ruhunu, manevi iklimini hep birlikte yaşadık. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz, bugün bizimle olduğu için. Her ay farklı etkinlikler ve kültür sanat faaliyetleriyle sizlerle olacağız" dedi.

"Etkinlikler çok güzel"

Esenyurt'ta uzun bir aradan sonra böyle etkinliklerle karşılaştıklarını dile getiren Fatma Mercan, "Çok güzel. Daha önce ekranlardan dinlemiştim Hocamızı, çok beğeniyorum kendisini. Onun için bu programa katılmak istedim. Ortam da çok güzel. Devamlı olmasını istiyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Programımız çok güzeldi"

Salih Tunca ise, "Programımız çok güzeldi. Mustafa Hocamızla uzun zamandan beri böyle bir program dahilinde görüşmeyi çok istiyorduk. Ama burada sohbetini dinlemek, bir araya gelmek çok güzeldi. Etkinlikleri düzenleyen Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Ramazan Etkinlikleri Dolu Dolu Geçti - Son Dakika

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