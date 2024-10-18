Esenyurt'ta Temizlik İşleri Atık Lojistik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Temizlik İşleri Atık Lojistik Merkezi Açıldı

Esenyurt Belediyesinin hayata geçirdiği Temizlik İşleri Atık Lojistik Merkezi, 740 personeli ve günlük 1100 ton atık toplama kapasitesiyle İstanbul'un en büyük atık lojistik merkezlerinden biri oldu. Başkan Özer, ilçenin temizliği konusunda önemli adımlar attıklarını duyurdu.

18.10.2024 15:44
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Esenyurt Belediyesinin hayata geçirdiği Temizlik İşleri Atık Lojistik Merkezi, çalışan 740 personeli, 114 araçlık filosu ve günlük bin 100 ton atık toplama kapasitesi ile İstanbul'un en büyük atık lojistik merkezlerinden biri oldu.

Esenyurt'u daha modern ve temiz bir ilçe haline getirmek amacıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tarafından hayata geçirilen Temizlik İşleri Atık Lojistik Merkezi faaliyete başladı. Akçaburgaz Mahallesi'nde yer alan tesis 740 personel, 114 yeni araç ve bir çöp toplama istasyonu ile Esenyurtlulara hizmet verecek. Günlük toplanan bin 100 ton evsel atık, merkezde biriktirilerek gün sonunda büyük araçlarla İBB'nin katı atık aktarma merkezlerine transfer edilecek. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf saylayacak bu uygulama ile Esenyurt temiz bir görünüme kavuşacak.

"En büyük temizlik filosuna sahibiz"

Tesisin açılışını gerçekleştiren Başkan Özer, Esenyurt'un temizliği için özveriyle çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, birlikte ilçeyi çöp dağlarından kurtardıklarını söyledi. Temizliğiyle anılan bir ilçe haline geleceklerini belirten Prof. Özer, "Burada 740 çalışanımızla yani Esenyurt'un kahramanlarıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. 114 tane aracımız var ve günde 1 ton çöp topluyoruz. En büyük temizlik filosuna sahibiz ve en kapsamlı temizlik operasyonunu yürütüyoruz. Belediyecilikte en önemli hizmet temizliktir. Çöpü bir gün toplamazsak bu şehir hasta olur. Bu yüzden siz, bu şehrin gerçek kahramanlarısınız" dedi.

"tüm İstanbul Esenyurt'un temizliğini konuşacak"

İmamoğlu'nun ilçenin temizliği konusunda kendisini tebrik ettiğini ifade eden Başkan Özer, "Başkanınız olarak her zaman yanınızdayım. Sizin bu kente sahip çıktığınızı biliyorum. Ben de size sahip çıkacağım. Şimdi filomuza yeni araçlar takviye edeceğiz ve herkes İstanbul'da Esenyurt'un temizliğini konuşacak. Sayın İmamoğlu da bu konuda beni tebrik ederek, 'Siz gelmeden önce buralarda çöp dağları vardı. Siz geldikten sonra Esenyurt çok şükür tertemiz oldu' dedi. Ben de kendisine 'Bu benim değil, çalışanlarımın sayesinde olan bir şey' dedim. En kıymet verdiğim ekip sizsiniz. Hepinizin emeklerine, ellerine sağlık diyorum. Bundan sonra bu yolu birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Pırıl pırıl bir Esenyurt'u hep birlikte inşa edeceğiz"

Konuşmasının sonunda Esenyurtlulara çağrıda bulunan Başkan Özer, "Kısa zamanda 'Temiz Yurt Esenyurt' sloganıyla bir seferberlik başlatıyoruz. Bu kampanyamız 6 ay sürecek. Temizlikle ilgili bir farkındalık oluşturarak, ilçemizi İstanbul'un bir numarası yapmak istiyoruz. Pırıl pırıl bir Esenyurt'u hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Temizlik İşleri Atık Lojistik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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