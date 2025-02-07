Esenyurt'ta Yeni Kreş Projeleri ve Eğitim Yatırımları - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yeni Kreş Projeleri ve Eğitim Yatırımları

Esenyurt\'ta Yeni Kreş Projeleri ve Eğitim Yatırımları

Esenyurt Belediyesi, ilçeye yeni kreşler kazandırmak için projelerini tamamladı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, eğitim imkanlarını artırmak üzere mevcut kreş sayısını artıracaklarını ve yeni okulların açılacağını duyurdu.

07.02.2025 21:04  Güncelleme: 21:13
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Esenyurt Belediyesi tarafından ilçeye ilçeye yeni kreşler kazandıracak projeyi tamamladı.

Esenyurt Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin 2. Dönemin başlangıcı için bir etkinlik düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye başkan yardımcıları ile veliler katıldı.

Programda konuşan ve ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarını artırmayı hedeflediklerine söyleyen Aksoy, "Mevcutta 12 olan kreş sayımızı artıracağız. Esenyurt halkına daha iyi şartlarda hizmet sunmak için atıl durumdaki tesisleri okul öncesi eğitime kazandıracağız" dedi.

İlçedeki eğitim yatırımlarına da değinen Aksoy, Beşli Lise Kampüsü'nün Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini, 2025 yatırım programına üç adet 37 derslikli ilkokulun alındığını duyurdu. Aksoy, açılışı yapılan Lise Kampüsü nedeniyle boşalan liselerin ilkokul ve ortaokul olarak kullanılacağını da ifade etti.

İlçeye ayrıca 100 yataklı ağız ve diş sağlığı hastanesi kazandıracaklarını belirten Aksoy, "Hedefimiz, ilçemizi her alanda daha yaşanabilir bir hale getirmek. Esenyurt'un geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Okul, bir çocuğun ailesinden sonraki ilk büyük adımıdır. Siz değerli öğretmenlerimiz, onların ilk rehberisiniz. Yeri geliyor bir anne şefkatiyle yaklaşıyorsunuz. Çocuklarımız sizden öğrendikleriyle hayata hazırlanıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Yeni Kreş Projeleri ve Eğitim Yatırımları - Son Dakika

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