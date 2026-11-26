Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, ilçenin altyapı sorunlarının çözümü, devam eden çalışmalar ve yeni yatırım planlarını görüşmek üzere İSKİ yönetimiyle bir araya geldi.

Esenyurt Belediyesi ve İSKİ yönetimi ilçenin altyapı sorunlarının çözümü, devam eden çalışmalar ve yeni yatırım planlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Esenyurt Belediyesi hizmet binasında düzenlenen toplantıya Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, genel müdür yardımcıları Bülent Solmaz ve Vahit Doğan, daire başkanları Salih Keskiner Öngül ve Hüseyin Ağdoğan ile belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı.

Görüşmede, Esenyurt'un öncelikli altyapı ihtiyaçları, devam eden projelerin son durumu ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin de gündeme taşındığı görüşmede ilçede yaşanan altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda ayrıca ihtiyaç duyulan yatırımların hızlandırılması, mevcut sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesi ve çalışmaların İSKİ ile belediye arasında sağlanacak koordinasyonla yürütülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.