ESKİ, Afet ve Acil Durum Hazırlık Eğitimleri Gerçekleştirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AKUT işbirliği ile ESKİ personeline yönelik yangın, kurtarma ve afet müdahalesi konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Genel Müdürlük, Kalabak Damacana Dolum Tesisleri, Bademlik Yerleşkesi ve Atık Su Arıtma Tesisleri'nde gerçekleşen eğitimlerde yangın söndürme tekniklerinden, personel tahliyesine, afet ve acil durum uygulamalarından kriz anı yönetimine kadar birçok başlık ele alındı. ESKİ bünyesindeki acil durum ekipleri eğitimlerin ardından farklı senaryolar üzerinden uygulamalı tatbikatlara katıldı. Kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi ve personelin kriz anlarında doğru ve etkili müdahalelerde bulunabilmesi amacıyla eğitim ve tatbikatların düzenli olarak devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR