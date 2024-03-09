Eski AKP Uşak İl Başkanı Enver Başakçıoğlu CHP'ye katıldı - Son Dakika
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Eski AKP Uşak İl Başkanı Enver Başakçıoğlu CHP'ye katıldı

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Eski AKP Uşak İl Başkanı Enver Başakçıoğlu, partisinden istifa ederek CHP'ye katıldığını açıkladı. Başakçıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkemiz ve geleceğimiz için yapacağı işlerde faydalı olmak için bu partiye katıldığını belirtti.

09.03.2024 16:10  Güncelleme: 17:28
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Eski AKP Uşak İl Başkanı Enver Başakçıoğlu, partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Başakçıoğlu, "Ben daha önce AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş bi arkadaşınız olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkemiz ve geleceğimiz için yapacağı güzel işlerde faydalı olmak için bu partiyi tercih ettim. Ülkenin ve gençliğin umudu olan Atatürk'ün partisine katılmayı uygun gördüm" dedi.

Eski AKP Uşak İl Başkanı ve iş insanı Enver Başakçıoğlu, partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Enver Başakçıoğlu'na rozetini takan CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, "Enver arkadaşımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yaptık. Sosyal belediyecilik adına Uşak'ta bir şeyler yapabilmek çabasıyla CHP belediyeciliğini Uşak'a getirmek amacımız. Hedefimiz Uşak'a hizmet etmek, Uşak'a bir şeyler katabilmek, onun için de birlikte güç birliği yapmalıyız. Enver Başakçıoğlu'nun ve arkadaşlarının katılımı bize güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE VE GELECEK İÇİN YAPACAĞI İŞLER İÇİN CHP'YE KATILDIM"

Enver Başakçıoğlu da "Ben daha önce AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş bir arkadaşınız olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkemiz ve geleceğimiz için yapacağı güzel işlerde faydalı olmak için bu partiyi tercih ettim. Ülkenin ve gençliğin umudu olan Atatürk'ün partisine katılmayı uygun gördüm. Özkan Yalım başkanımızın da Uşak için yapacağı hizmetleri dinledim, okudum ve Özkan Yalım'ın da Uşak'ta güzel bir belediyecilik yapacağına olan inancımdan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmış bulunmaktayım, teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eski AKP Uşak İl Başkanı Enver Başakçıoğlu CHP'ye katıldı - Son Dakika

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