Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Kilis ziyareti - Son Dakika
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Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Kilis ziyareti

17.06.2022 16:28
Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Kilis ziyareti

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Eski Bakan Kürşad Tüzmen, Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Eski Bakan Kürşad Tüzmen, Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.

"Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" programı çekimleri için şehrimize gelen Dış Ticaret ve Gümrüklerden sorumlu eski Bakan Kürşad Tüzmen, Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Ramazan'ı ziyaret etti.

Eski Bakan Tüzmen, Belediye Başkanı Ramazan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Vali Soytürk'ü ziyaret etti. Tüzmen, "Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" programın çekimlerinde Kilis'te başladı. - KİLİS

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Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Soytürk'ü ziyaret etti Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Soytürk'ü ziyaret etti
Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Kürşad Tüzmen, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Kilis ziyareti - Son Dakika

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