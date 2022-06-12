Eski bakan Tarhan Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski bakan Tarhan Erdem son yolculuğuna uğurlandı

12.06.2022 00:58
Eski bakan Tarhan Erdem son yolculuğuna uğurlandı

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem son yolculuğuna uğurlandı.

KONDA Araştırma Şirketinin kurucusu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Muğla'da geçtiğimiz günlerde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Erdem için Beşiktaş Bebek Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

"Gerçekten herkesin hayatına dokunmuş"

Tören sırasında duygularını anlatan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, "Babam Tarhan Erdem'i kaybetmiş olmanın derin acısı içerisindeyiz ama tesellimiz o dur ki hakikaten biz ailesi olduğu kadar burada gerçekten çok büyük bir kalabalık var. Gerçekten herkesin hayatına dokunmuş. Gerek yumuşaklığı, mütevaziliği, demokrasi mücadelesinde hep beraber mücadele ettiği arkadaşları, sevdikleri, bir aradayız. Hakikaten gelen tüm dostlara çok sevgilerimizi söylüyoruz, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tarhan Erdem'in cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski bakan Tarhan Erdem son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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