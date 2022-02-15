Eski Bakan Zeki Ergezen'in ismi Ankara'da yaşatılacak. - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı ortak kararla Çankaya'ya bağlı Çukurambar 1459. Caddenin adı, Zeki Ergezen Caddesi olarak değiştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında tüm parti gruplarının oy birliğiyle alınan kararla, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Zeki Ergezen'in adı Çukurambar 1459. caddede yaşatıldı. Geçtiğimiz yıl yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayata veda eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in ismi Ankara Çukurambar 1459. caddeye verildi. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İI Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan, Ergezen. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, 19, 20, 21 ve 22. Dönem Bitlis Milletvekiliği, 20. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevlerini yürütmüştü. 58 ve 59. Hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Ergezen, 4 çocuk babasıydı. - ANKARA