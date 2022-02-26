Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna uğurlandı

26.02.2022 13:40
Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de; KBB Uzmanı olarak görev yapan eski Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses, belediye binası önünde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de; KBB Uzmanı olarak görev yapan eski Kırşehir Belediye Başkanı Cahit Gürses, belediye binası önünde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1990-94 yılları arasında görev yaptığı belediye binası önüne getirilen merhum Gürses'in naaşı için Kur'an tilaveti okunarak helallik istendi. Düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Gürses'in sosyal belediyecilikte altyapı ve üstyapı çalışmalarını layığıyla yaptığını, şehri köy görünümünden modern şehir kimliğine taşıdığını anlattı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da hem doktor hem de belediye başkanı olarak Cahit Gürses'in Kırşehir'e güzel hizmetler verdiğini belirterek haklarını helal ettiklerini söyledi.

Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı törende Ahi Evran Külliyesinde öğle namazına müteakip kılına cenaze namazının ardından merhumun naaşı; Bağbaşı mezarlığına defnedilmesi ile sona erdi. Törene Gürses ailesi ile birlikte mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. - KIRŞEHİR

Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna uğurlandı

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Milletvekili, Cahit Gürses, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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