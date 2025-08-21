Burhaniye'de geçmiş dönem Pelitköy Belediye başkanlığı yapan Naci Söyler, son yolculuğunu uğurlandı.
Burhaniye' de, başkanlık yaptığı belediye binasının önündeki ve Pelitköy Caminde düzenlenen cenaze töreni çok sayıda seveni katıldı. Söyler'in cenazesi Pelitköy mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Eski Belediye Başkanı Naci Söyler Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?