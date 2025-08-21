Eski Belediye Başkanı Naci Söyler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Burhaniye'de geçmiş dönem Pelitköy Belediye başkanlığı yapan Naci Söyler, son yolculuğunu uğurlandı.

Burhaniye' de, başkanlık yaptığı belediye binasının önündeki ve Pelitköy Caminde düzenlenen cenaze töreni çok sayıda seveni katıldı. Söyler'in cenazesi Pelitköy mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR