Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın Sağlık Durumu Değerlendiriliyor

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, "Savcılığın tahliye talebimizi değerlendireceğini düşünüyoruz" dedi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumuna ilişkin değerlendirme yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avukat Koçhan, "Şu anda Adli Tıp kurumunun bir süreci var. Burada nasıl bir karar çıkacak. Tekrardan tetkik yapılacak mı yoksa sağlık kurulunun vermiş olduğu tam teşekküllü hastane raporunu göz önüne alarak muayene sonucu karar mı verecek. Sonucu bekleyeceğiz. Savcılığın tahliye talebimizi değerlendireceğini düşünüyoruz. Bugün inşallah buradan olumlu bir karar çıkarsa savcılığın da tahliye kararı vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL