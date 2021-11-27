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Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Necioğlu vefat etti - Son Dakika

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Necioğlu vefat etti

27.11.2021 10:57
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Necioğlu vefat etti

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Safter Necioğlu'nun hayatını kaybetmesi memleketi Kilis'te, üzüntüyle karşılandı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Safter Necioğlu'nun hayatını kaybetmesi memleketi Kilis'te, üzüntüyle karşılandı.

90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden Emekli Orgeneral Safter Necioğlu'nun cenazesinin, 29 Kasım Pazartesi günü öğle namazını müteakip, Üsküdar Selimiye Camii'nden kaldırılacağı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi.

Safter Necioğlu kimdir

Safter Necioğlu, 1931 yılında Kilis'te doğdu. 1950 yılında Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle mezun olan Necioğlu, pilotaj eğitimini 1953 yılında Hava Okulu'nda tamamladı. Necioğlu 1954 yılında 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında av pilotu, 1956 yılında 114'üncü Filo Komutanlığında keşif pilotu, 1958 yılında Jet Eğitim Filosunda öğretmen pilot olarak görev yaptı.

1961 yılında girdiği Hava Harp Akademisi'nden 1963 yılında mezun olan Safter Necioğlu, 8'inci Ana Jet Üs Harekat subaylığına atandı. Necioğlu 1964 yılında 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı 182'nci Filo Komutanlığı, 1965 yılında 3'üncü Hava Kuvvet Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 1967-1968 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Hava Komuta ve Kurmay Kolejinde kurs gördü, eğitimini tamamladıktan sonra 1970 yılına kadar Hava Harp Akademisi'nde öğretmenlik yaptı.

1970-1972 yılları arasında Brüksel NATO Karargahı'nda Türk Askeri Temsilciliği Hava Planlama Subaylığı görevini yürüttü; Türkiye'ye dönüşünde 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Harekat Komutanlığına atandı. 1973 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Safter Necioğlu, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı oldu.

Necioğlu 1977 yılında tümgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, 1979 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevlerini yürüttükten sonra 1981'de de korgeneralliğe terfi etti.

Safter Necioğlu 1981 yılında Genelkurmay ATASE Başkanlığı, 1983 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı, 1984 yılında 1'nci Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı görevine atandı.

1986 yılında orgeneralliğe terfi eden Necioğlu, Genelkurmay Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı görevinden sonra 1987 yılında Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevini yürüttü. Orgeneral Safter Necioğlu, 22 Ağustos 1988 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası'na sahip olan Hava Orgeneral Necioğlu, 30 Ağustos 1990 tarihinde emekliye ayrıldı.

90 yaşında hayatını kaybeden 18'inci Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Hava Orgeneral Safter Necioğlu, 2 çocuk babasıydı. 1988-1990 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Safter Necioğlu'nun ismi Kilis'te bulvar ile caddeye verilmişti. - KİLİS

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Necioğlu vefat etti

Hava Okulu, İstanbul, Emekli, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Necioğlu vefat etti - Son Dakika


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