Eski Hükümlüden Umut Projesi: Koyun Yetiştiriciliği - Son Dakika
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Eski Hükümlüden Umut Projesi: Koyun Yetiştiriciliği

Eski Hükümlüden Umut Projesi: Koyun Yetiştiriciliği

Tokat'ta eski hükümlü A.T., denetimli serbestlik tedbiriyle koyun yetiştiriciliğine başladı.

26.03.2025 13:10
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan eski hükümlü A.T., aldığı eğitimle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine adım attı. 1 erkek ve 15 dişi Karayaka cinsi koyunla yeni bir başlangıç yapan A.T., "Bu proje benim ve ailem için bir umut oldu" dedi.

Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesi, örnek bir projeye ev sahipliği yaptı. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan eski hükümlü A.T., Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü rehberliğinde hayalini kurduğu 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği' projesini hayata geçirdi. A.T.'nin girişimi, eski hükümlü kendi işini kurma projesi kapsamında onaylandı. Projeyle kendisine 1 erkek ve 15 dişi Karayaka cinsi koyun tahsis edildi. Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün rehberliğinde sürü yönetimi belgesi alan A.T., azmi ve kararlılığıyla dikkat çekti. Koruma Kurulu Başkanlığı onayının ardından hayata geçen proje, A.T.'nin yeni bir hayata adım atmasına imkan tanıdı. Yapılan sözleşme neticesinde koyunlar, Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen, koruma kurulu başkanlığı personellerinin katılımıyla gerekli kontroller yapılarak A.T.'ye teslim edildi.

"Bu sadece bir iş değil, yeni bir hayat"

Koyunların teslimi sırasında duygusal anlar yaşayan A.T., "Bu proje benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç. Hayallerime kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana projemi gerçekleştirmemde çok büyük yardımlar yapan Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne minnettarım. Bu proje, küçük çocuğumun geleceği için de ayrı bir umut oldu" dedi.

Topluma umut aşılayan bir proje

Tokat Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen ise kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise projenin eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Gülşen, "A.T.'nin azmi ve projesinin başarısı, diğer eski hükümlülere de ilham kaynağı olacaktır. Gökçeli beldesinde yankı uyandıran bu proje, sadece A.T.'nin hayatını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda topluma da umut aşıladı. İnsana dokunuyor, insanı dokuyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski Hükümlüden Umut Projesi: Koyun Yetiştiriciliği - Son Dakika

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