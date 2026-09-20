Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura\'nın hayati tehlikesi sürüyor

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura (83), ani kalp durması sonucu kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, Özfatura'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İzmir'de iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Burhan Özfatura (83), evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ani kalp durması geçirdiği belirlenen Özfatura'nın, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

"Hayati tehlike devam ediyor"

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çalıkoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Burhan Özfatura, dün gece sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Burhan Özfatura'nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte; tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."