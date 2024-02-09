Eski Kırkpınar Ağası Kendini İhbar Ederek Cezayı Kabul Etti - Son Dakika
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Eski Kırkpınar Ağası Kendini İhbar Ederek Cezayı Kabul Etti

Eski Kırkpınar Ağası Kendini İhbar Ederek Cezayı Kabul Etti

Eski Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan, kırmızı ışık ihlali yaptığını fark ederek kendini polise ihbar etti. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Altunhan'a bin 506 lira para cezası uygulandı. Altunhan, bu davranışıyla örnek olmak istediğini belirtti.

09.02.2024 13:20
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Eski Kırkpınar Ağası polise kendini ihbar ederek bin 506 lira ceza yazdırdı. Kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Eski Kırkpınar Ağası polise kendini ihbar etti.

Sosyal medyayı iyi kullanan eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan, canlı yayın yaptığı bir videoya yayın sonrası yapılan yorumlar ile kırmızı ışık ihlali yaptığını fark edip kendisini polise ihbar etti.

Eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan kontrolleri yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldiği esnada, kalp hastalığı ve hastane hakkında bilgi verdiği anları yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Altunhan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sonrası yapılan yorumlardan kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Altunhan, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti. Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ihlali tespit ederek Altunhan'a bin 506 lira para cezası uyguladı. Altunhan, "Yorumu görünce üzüldüm, mahcup oldum. Hemen 112'yi aradım, trafiği bağlattım. 'Hata yapmışım, kırmızı ışıkta geçmişim. Lütfen bunun cezasını bana yazın' dedim. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz, kalmamalı. Artık olgunlaştık, belli yerlere geldik. Çocuklarımız, torunlarımız var; onlara örnek olmak için bu davranışı yaptım" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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