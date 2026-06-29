Kuşadası Belediyesi eski başkanı Berberoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevini üstlenen ve kentin yakın tarihine damga vuran isimlerinden olan ve hayatını kaybeden Engin Berberoğlu (78), sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Berberoğlu için ilk tören Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirildi. Törene ailesi, yakınları, belediye çalışanları, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye binası önünde yapılan konuşmalarda Berberoğlu'nun kente yaptığı hizmetler ve bıraktığı izler anlatılırken, duygu dolu anlar yaşandı. Resmi törenin ardından Engin Berberoğlu'nun naaşı Hanım Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan Berberoğlu, dualar eşliğinde Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN