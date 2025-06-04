Eskipazar Cezaevi, Bahar Turnuvası Şampiyonu Oldu

Karabük Adliyesi tarafından düzenlenen Bahar Futbol Turnuvasının şampiyonu Eskipazar Cezaevi oldu.

Karabük Adliyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bahar Futbol Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Karabük Üniversitesi Ay Yıldız Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarda Karabük Adliyesi, Safranbolu Adliyesi, Karabük Barosu, Karabük Cezaevi ve Eskipazar Cezaevi takımları mücadele etti.

Altı takımın katıldığı turnuvanın finalinde Karabük Cezaevi ile Eskipazar Cezaevi takımları karşı karşıya geldi. Karabük Cezaevi Savcısı Oğuz Yılmaz'ın kaptanlığını yaptığı Karabük Cezaevi takımı turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, birincilik kupasını Eskipazar Cezaevi takımı kazandı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende, kupa ve madalyalar Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman tarafından takdim edildi. - KARABÜK