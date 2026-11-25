Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öğrencilere eğitim düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenledi. Programda Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri, Bakanlığın hizmet modellerini ve sosyal hizmet uygulamalarını öğrencilere aktardı.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık birimi görevlilerince gerçekleştirilen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu hizmet modelleri anlatıldı. Öğrencilerin katılımıyla düzenlenen eğitimde, sosyal hizmet uygulamaları ve destek mekanizmaları hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.
Kaynak: İHA
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