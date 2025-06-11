Eskişehir Aşevi'ne 503 Kurban Hissi Bağışı - Son Dakika
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Eskişehir Aşevi'ne 503 Kurban Hissi Bağışı

Eskişehir Aşevi\'ne 503 Kurban Hissi Bağışı
11.06.2025 13:19  Güncelleme: 13:21
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Kurban Bayramı öncesinde 503 adet büyükbaş kurban hissesi bağışı alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, tüm bağışçılara teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Kurban Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşların yoğun ilgisi ve desteğiyle büyük bir bağış kampanyasına sahne oldu. Toplamda 503 adet büyükbaş kurban hissesi, duyarlı vatandaşlar tarafından aşevine bağışlandı. Bağışçılara teşekkür eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarına umut olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bağışlar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Aşevi sorumlusu Yunus Aydemir, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevine, kurban bayramı öncesi hayırsever vatandaşlar tarafından 503 adet büyükbaş kurban hissesi bağışlandı. Yapılan bu bağışlar doğrultusunda 72 adet büyükbaş kurbanlık hayvanın kesim işlemleri, veteriner hekimler eşliğinde, islami şartlara uygun ve hijyenik olarak kurban bayramının birinci günü tamamlandı. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan bu kurban etleri, aşevinin soğuk hava depolarında muhafaza altına alınarak yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti olarak ulaştırılmaktadır." dedi.

Aşevi, bu etleri yıl boyunca sıcak yemek hizmetine dönüştürerek her gün yüzlerce ihtiyaç sahibinin sofrasına umut olmaya devam ediyor. Ayrıca, nakdi bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar için oluşturulan Aşevi Nakit Bağış Hesabı da Kurban Bayramı öncesinde hayata geçirilerek yardımların daha kolay ve düzenli bir şekilde ulaştırılması sağlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her ayni ve nakdi bağışın getirdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Kurban Bayramı'nın getirdiği dayanışma ruhuyla, 503 adet büyükbaş kurban hissesi bağışlayarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarına umut olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Toplumsal dayanışmayı büyütmek ve sofraları paylaşarak çoğaltmak en önemli görevlerimizden. Bu vesileyle bir kez daha tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Aşevi'ne 503 Kurban Hissi Bağışı - Son Dakika

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