Eskişehir Barosu\'ndan Gazetecilere Kahvaltı

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Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Bir otelin restoranında gerçekleşen programda, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın ve Yönetim Kurulu üyeleri kentteki basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarıyla tek tek tanışan Baro Başkanı Günaydın, herkesin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Gazetecilik mesleği hakkında bilgi alışverişi yapılan toplantı, sıcak sohbetle sona erdi. - ESKİŞEHİR