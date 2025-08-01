Eskişehir Belediyesi\'nden Bayırköy\'e Teknik Ziyaret

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'i ziyaret etti.

Peyzaj mimarı Türkan Tekin ve Ayşegül Yavuz, teknik destek ve iş birliği amacıyla Başkan Dilsiz'e gerçekleştirilen ziyarette, saha keşfi yapılarak karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu. Kent estetiği ve yeşil alan düzenlemelerine yönelik yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, ziyaretlerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür ederek, "İki belediye arasında gerçekleştirilen bu tür teknik iş birliklerinin, kentlerimizin yaşam kalitesini artırma yönünde önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK