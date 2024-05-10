Eskişehir Beylikova'da 2 Bin Dekar Arpa Ekimi Tamamlandı - Son Dakika
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Eskişehir Beylikova'da 2 Bin Dekar Arpa Ekimi Tamamlandı

Eskişehir Beylikova\'da 2 Bin Dekar Arpa Ekimi Tamamlandı

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde belediye ekipleri tarafından 2 bin dekar alanda arpa ekimi tamamlandı. Arazilerin bin dekarının sulaması da gerçekleştirildi.

10.05.2024 16:29  Güncelleme: 16:30
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Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde belediye ekiplerince 2 bin dekar alanda arpa ekimi tamamlanırken, bu arazilerin bin dekarının sulaması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, "Belediyemize ait bin dekarı sulanabilir olmak üzere 2 bin dekar alanda arpa ekimini belediye ekiplerimizce tamamladık. Bu arazilerin bin dekarının sulaması gerçekleşti. İlave olarak yine sulanabilir bin dekar araziye de yağlık ayçiçeği ekimi devam etmektedir. Bunların yanı sıra 50 dekar alanda darı mısır ekimi ve 50 dekar alanda da nohut ekimi yine belediye ekiplerimizce tamamlanmıştır. Belediyemizce üretilen mahsullerden, ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi üreticilerimize de hibe ürün desteği verilecektir. İlçemizde tarımsal ürünlerin çeşitliliğine önem vererek, ülke ekonomisine ve ilçemize ekonomik kazanımlar sağlamak için, belediye personellerimiz ile birlikte özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tarım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Beylikova'da 2 Bin Dekar Arpa Ekimi Tamamlandı - Son Dakika

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