Eskişehir Beylikova İlçesinde Yalınlı Doğrul Termal Havuzları ve Mesire Alanı Kuruluyor - Son Dakika
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Eskişehir Beylikova İlçesinde Yalınlı Doğrul Termal Havuzları ve Mesire Alanı Kuruluyor

Eskişehir Beylikova İlçesinde Yalınlı Doğrul Termal Havuzları ve Mesire Alanı Kuruluyor

Beylikova ilçesinde belediye tarafından termal havuz ve mesire alanı kuruluyor. Yalınlı köyü sınırları içinde bulunan termalin yanına mesire alanı oluşturulacağını açıklayan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, projenin detaylarını paylaştı.

25.07.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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Eskişehir Beylikova İlçesinde belediye tarafından Yalınlı Doğrul termal havuzları ve mesire alanı kuruluyor.

Beylikova ilçesinde belediye tarafından termal havuz ve mesire alanı kuruluyor. Yalınlı köyü sınırları içinde bulunan termalin yanına mesire alanı oluşturulacağını ekleyen Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada; "Beylikova ilçemiz Yalınlı köyü sınırları içinde ve Süleymaniye köyü yakınlarında tarihi doğrul hamamı bulunmaktadır. Sosyal projemizi hayata geçiriyoruz. Belediyemiz tarafından alana termal havuzlar ve mesire alanları yapım işi hızlı bir şekilde başlamıştır. Kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere iki adet havuz, giyinme kabinleri, duşlar yapılacaktır. Ayrıca 5 dekarlık mesire alanı oluşturulacak, kamelyalar ve barbeküler yapılarak mangal ve piknik etkinlikleri sağlanacaktır. Çocuk oyun parkı kurulacaktır. Bunun dışında otopark alanı oluşturulacaktır. Gündüz belediye personelleri, gece ise bekçi görevlendirilecektir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla küçük miktarda giriş ücreti alınacaktır" ifadelerini kullandı."

"Hamamın suyu birçok deri hastalığını iyileştirdiği biliniyor"

Bakımsız kalan hamamı hayırsız sever bir vatandaşın talebi ile önceki dönem belediye başkanında girişimi ile yapıldığını söyleyen Karacabacak, "Yalınlı Doğrul hamamında doğal kaya içinden 34 derece sıcaklıkta şifalı su çıkmaktadır. Tarih boyunca doğal hamam olarak kullanılmıştır. Hamamın suyunun birçok deri hastalığını iyileştirdiği bilinmektedir. Şifa arayan hastalar ilçemizi ziyaret etmektedir. Kaynak alanı ve etrafı belediyemizin tapulu mülküdür. Doğal hamam yıllarca bakımsız kalınca hayırsever vatandaşımız Tamer Aral'ın talebi ile önceki dönem Belediye Başkanımız Özkan Alp'in girişimiyle havuzların temeli ve alt yapı çalışmaları yapılmıştır. Üst yapı çalışmaları tarafımızca başlatılmıştır. En kısa sürede halkımızın kullanımına açılacaktır. Önceki dönem Belediye Başkanımız Özkan Alp'e ve hayırsever hemşehrimiz Tamer Aral'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Beylikova İlçesinde Yalınlı Doğrul Termal Havuzları ve Mesire Alanı Kuruluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Beylikova İlçesinde Yalınlı Doğrul Termal Havuzları ve Mesire Alanı Kuruluyor - Son Dakika
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