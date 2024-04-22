Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, makamını 6. sınıf öğrencisine devretti

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını devrettiği 6. sınıf öğrencisi Hira Yurdakul, projelerini açıklayarak çocuklar için talep ve isteklerini sıraladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yılı kutlamaları çerçevesinde EBB Başkanı Ayşe Ünlüce, İstiklal Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Hira Yurdakul'a makamını devretti. Hira Yurdakul, kendisini karşılayan Ünlüce'ye çiçek verdi ve başkanlık makamını devraldı.

Temsili EBB Başkanı Hira Yurdakul, yeni çalışma döneminde çocuklara yönelik çalışmalar yapmak istediğini açıkladı. Yurdakul, şunları söyledi:

"Özellikle kış ayları soğuk oluyor ve çocuklar parka çıkamıyor. Kapalı parklar yapmak istiyorum. Bir diğer projem de gelecek nesillere kültür mirasının aktarılması için müzelerin çoğaltılmasını, geleneksel el sanatlarının derslerde çoğaltılmasını isterim. Son projem de çocuklar için spor tesisleri, parkları artırmak ve uçurtma şenlikleri yapmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu bayramı bize armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederim."

Ünlüce de Hira Başkan'ın isteklerinin not alındığını belirterek, onun şahsında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.