Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Alo Kalabak broşürlerinin sahte olduğunu açıkladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "Bazı sosyal medya sayfalarında Alo Kalabak tanıtım broşürü gibi gösterilen ve içeriğindeki içme suyu ile ilgili gerçek dışı ifadeler yer alan broşür tamamen sahte bir broşürdür. Yaklaşık 3 yıl önce de kimler tarafından basıldığı ve dağıtıldığı belli olmayan bu broşür ile ilgili hukuki işlemler başlatılmış ve gereği yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan Alo Kalabak tanıtım broşürlerinin 'sahte' olduğu belirtilerek, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. EBB'nin açıklaması, şöyle:

"Bazı sosyal medya sayfalarında Alo Kalabak tanıtım broşürü gibi gösterilen ve içeriğindeki içme suyu ile ilgili gerçek dışı ifadeler yer alan broşür tamamen sahte bir broşürdür. Yaklaşık 3 yıl önce de kimler tarafından basıldığı ve dağıtıldığı belli olmayan bu broşür ile ilgili hukuki işlemler başlatılmış ve gereği yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da hatırlayacağı gibi mahallelerimize Kalabak su dağıtımı yapan sakalar da el ilanları dağıtarak bu broşürlerin sahte ve gerçeği yansıtmadığını bildirmiştir. Son günlerde Eskişehirli vatandaşlarımızı yanıltmaya ve yanlış bilgi vermeye çalışanlar, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu broşürü tekrar gündeme getirerek içme suyumuz üzerinden karalama kampanyası yapmaktadır. ESKİ Genel Müdürlüğü, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli olacak şekilde alenen yaymak suçundan dolayı Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur."