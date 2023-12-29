Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu\'nda Yeni Yıl Konseri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, farklı müzik türlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam ettiği "Şatoda Müzik" etkinliklerinde bu ay "Yeni Yıl Konseri"ne yer verdi.

Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Büyükuğurlu'nun öğrencilerinin sahne aldığı konserde sanatseverler keyifli zaman geçirdi.

Bilim Kültür ve Sanat Parkı Masal Şatosu sahnesinde düzenlenen konserde Eren Arslan, İdil Karakuzu, Muhammed Gökberk Duru ve Selcan Aydemir'e sahnede piyano ile Aylin Özuğur eşlik etti.

İlgi ile takip edilen konser sonunda sanatçılar, büyük alkış aldı.