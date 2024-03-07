Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart etkinlikleri

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel kırsal ilçelerden başlattığı etkinlikler büyük coşkuya sahne oldu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından "Güçlü Kadınlar Güçlü Toplumlar" sloganıyla kırsal ilçelerde düzenlenen etkinlikler tamamlandı.

Son olarak Seyitgazi, Çifteler ve Mihalıççık ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklere, ilçe ve mahallelerinden yüzlerce kadın katılım sağladı.

Seyitgazi Belediyesi Santral Park'ta düzenlenen etkinliğe, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, Seyitgazi ilçe ve mahallelerinden gelen kadınlar katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla görsel bir şölen sunan kadınlar, düzenlenen yemek ve eğlence ile unutamayacakları bir gün yaşadılar. Burada kadınlara seslenen Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak her zaman kadınların yanlarında olduklarını belirtti.

Etkinliklerin diğer buluşmaları ise Çifteler ve Mihalıççık ilçelerinde gerçekleştirildi. Yemekli eğlence ile kadınlar keyifli bir gün geçirirken, ilçe sakinleri düzenlenen etkinlikler dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.