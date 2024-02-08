Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nden küçük çiftçilere hayvan desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Seyitgazi ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren küçük çiftçilere yönelik canlı hayvan desteği kapsamında kura çekimiyle belirlenen hak sahiplerine küçükbaş hayvanlar, görevliler tarafından teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi'ne destek başvurusunda bulunanlar için Seyitgazi'de düzenlenen törenle, noter huzurunda kura çekimi yapılmıştı. Kura çekimiyle 25 aileye 1 koç ve 9 koyun olmak üzere toplamda 250 küçükbaş hayvanın teslimi, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlilerince gerçekleştirildi. Küçükbaş hayvanların tesliminden önce veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri de yapıldı.
Hak sahiplerine küçükbaş hayvanların yanı sıra görevliler tarafından 2 adetten toplam 50 adet koyun yemliği ile 1'er kutu mineral blok hediye edildi.
Son olarak Seyitgazi ilçesi Bardakçı mahallesinde gerçekleştirilen küçükbaş hayvan dağıtımında görevlilere, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek de eşlik etti.
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