Eskişehir Büyükşehir'in Sinema Geceleri Han İlçesinde Devam Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) geleneksel hale getirdiği "Açık Hava Sinema Geceleri", Han ilçesinde devam etti.

EBB, "Açık Hava Sinema Geceleri" ile sinema salonlarının bulunmadığı 12 kırsal ilçede film gösterimlerine devam ediyor. "Aykut Enişte 2" adlı filmin ilçe meydanlarında yurttaşla buluşturulduğu etkinliğin gösterimi; Günyüzü, Mihalıççık, Alpu, İnönü, Seyitgazi, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Sarıcakaya ve Mihalgazi'den sonra Han ilçesinde de yapıldı. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından izleyicilere gazoz ve mısır ikram edildi.

Etkinliğin öncesinde konuşma yapan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, şunları söyledi:

"Tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediyemiz güzel etkinlikler gerçekleştiriyor. Bugün Han ilçemizde yaşadığımız acıları, hüzünleri bir nebze unutturmak adına nostaljik açık hava sinemasında buluştuk. Bu etkinlikleri tüm ilçelere yayan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hocamız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz. Burada Hanlı hemşehrilerimiz eski sinema günlerini yaşıyorlar. Bu tür sanatsal, kültürel etkinliklere vatandaşlarımız her zaman büyük ilgi gösteriyor. Çok güzel bir akşam. Tüm hemşehrilerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim."

Etkinliğin yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirten yurttaşlar, "Eskiden böyle yazlık sinemalar olurdu. O günlere döndük. İnanılmaz mutlu olduk. İlçemizde açık havada herkesin ücretsiz katılabildiği bir etkinlikte birlikte olmak çok keyifli. İnsanlar böyle etkinliklerde bir araya gelsin, gülsün, eğlensin. Buna toplumun gerçekten ihtiyacı var. Yılmaz Hocamıza, Han Belediye Başkanımız Erdal Şanlı'ya, belediye görevlilerimize çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk çok sağ olsunlar" diye konuştu.

"Açık Hava Sinema Geceleri", daha önce şiddetli yağış uyarısı nedeniyle 15 Ağustos'a ertelenen Sivrihisar ilçesindeki son gösterimle tamamlanacak.