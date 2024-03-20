Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin teknik gezileri yoğun ilgi görüyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) kentte hayata geçirdiği projeleri ve çalışmaları yerinde anlatmak üzere düzenlediği teknik geziler, vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerine düzenlediği teknik geziler büyük ilgi görüyor.

Ziyaretler kapsamında vatandaşlar gruplar halinde ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin rehberliğinde ilk olarak yeni Halk Ekmek Unlu Mamuller Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada fabrika ile ilgili yetkililer tarafından yapılan sunumu dikkatle dinleyen vatandaşlar, son teknolojiye sahip fabrikada el değmeden üretilen hijyenik ve sağlıklı ürünlerin tüm üretim aşamalarını da görme imkanı buldu.

Vatandaşlar daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ESKİ) geçti. Burada ESKİ yetkilileri tarafından SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.