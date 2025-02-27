Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayında Sosyal Yardım Hizmetlerine Devam Ediyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da Eskişehirli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Kent Lokantası başta olmak üzere aşevi hizmeti, Günaydın Çorbası ve Öğrenci Beslenmesine Destek Paketi hizmetleri Eskişehirliler için devam edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara imkanlar ölçüsünde destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, emeklilere, gençlere ve çocuklara olan desteğini aralıksız sürdürüyor. Ekonomik krizden ve hayat pahalılığından etkilenen vatandaşlara umut olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği birçok projeyi Ramazan ayında da vatandaşlarla buluşturacak. Kent Lokantaları 12.00 ve 15.00 saatleri arasında hafta içi 5 gün hizmet vermeye devam ederken, Kentpark içinde bulunan Kent Lokantası da kafe hizmetini haftanın 7 günü 10.00 ile 17.30 saatleri arasında sürdürecek.

Öğrenciler için "Günaydın Çorbası" devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım alan ailelerin ilköğretim çağında olan 6-10 yaş arasındaki çocuklarına verilen "Öğrenci Beslenmesine Destek Paketi" hizmeti de Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edecek. Çocuk gelişimi için besin değeri yüksek olan ve içinde yumurta, üzüm ve fındık bulunan destek paketi Ramazan ayı boyunca sosyal yardım alan ailelerin evlerine Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Aşevi ekipleri tarafından verilecek. Ayrıca sabahın erken saatlerinde okula giden üniversite öğrencileri için hayata geçirilen "Günaydın Çorbası" da devam edecek. Hafta içi her gün ücretsiz verilen Günaydın Çorbası üniversite öğrencileri için Anadolu Üniversitesi Eczacılık girişinde, OGÜ tramvay durağı yanında ve Hızır Bey KYK Yurdu otobüs duraklarında ikram edilecek.

Vatandaşlar yardım etmek amaçlı "Şehir Paylaşmaktır" kolisi alabilecek

1995 yılından bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynakları ve hayırsever Eskişehirlilerin katkılarıyla önemli bir sosyal yardım merkezi haline gelen aşevi, yıl boyunca binlerce ihtiyaç sahibine hizmet verirken Ramazan ayında da aralıksız hizmetlerini gerçekleştirecek. Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi Aşevi çalışanları, ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisi yaparken, evsiz vatandaşlar da aşevine gelerek sıcak yemek alabilecekler. Öte yandan da Büyükşehir Belediyesi'nin örnek dayanışma uygulaması "Şehir Paylaşmaktır" kolisi Ramazan ayında hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız için üretici marketlerden ve internet adresi üzerinden satın alınabilecek. Daha sonra koliler Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilgilileri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. - ESKİŞEHİR