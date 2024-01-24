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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kütüphane'de Gençler Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kütüphane'de Gençler Bilgi Yarışması Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kütüphane, Kentpark'ta düzenlenen bilgi yarışmasıyla gençlere eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı. Gençler, Eskişehir hakkında birçok yeni bilgi öğrenme fırsatı bulduklarını belirterek Sosyal Kütüphane'nin sadece kitap okunan bir yer olmadığını, aynı zamanda sosyalleşme alanı olduğunu ifade ettiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kütüphane\'de Gençler Bilgi Yarışması Düzenlendi
24.01.2024 - 13:52,  Güncelleme: 13:53
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Kentpark içerisinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kütüphane'de düzenlenen bilgi yarışmasında gençler, eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ESMEK tarafından Kentpark içerisinde oluşturulan Sosyal Kütüphane, düzenlediği etkinliklerle gençlerin yeni buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Quiz Night: Eskişehir" adlı bilgi yarışması ile gençler eğlenceli anlar yaşadılar. Eskişehir hakkında genel kültür, sanat, spor, tarih ve daha birçok alanda soruların yanıtlandığı eğlenceli bilgi yarışmasının kendileri için çok öğretici olduğunu belirten gençler, "Eğitim gördüğümüz, yaşadığımız şehir hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz aslında bunu da ölçmüş olduk. Eskişehir'e ait birçok yeni bilgiyi öğrenme şansımız oldu. Gençlik Merkezimize çok teşekkür ederiz. Sosyal Kütüphane sadece kitap okunan bir yer değil aynı zamanda bizim içinde yeni bir sosyalleşme alanı. Bu yüzden de çok mutluyuz" dediler.

Sosyal Kütüphane, farklı içeriklere sahip etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kütüphane'de Gençler Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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