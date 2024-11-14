Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Tohum Ekimi Başlattı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Tohum Ekimi Başlattı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Tohum Ekimi Başlattı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetine ait tarım arazilerinde makarnalık buğday ve nohut ekimi yaparak, bu ürünleri Kent Lokantası'nda kullanacak. İklim krizi ve su tasarrufu konularına dikkat çeken belediye, kuru tarım uygulamalarını ön plana çıkarıyor.

14.11.2024 14:30  Güncelleme: 14:31
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait tarım arazilerinde tohum ekimine başladı. Akpınar Mahallesi'nde bulunan 345 bin metrekarelik araziye makarnalık buğday ve Karahüyük Mahallesi'nde 105 bin metrekarelik araziye nohut ekimi yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buradan elde edilecek ürünleri, Kent Lokantası'nda pişirilecek yemeklerde kullanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen, Akpınar, Karahüyük, Türkmentokat ve Yusuflar mahallelerinde bulunan toplamda 725 bin metrekarelik arazide ekipler, kışlık tohum ekimlerine başladı. Akpınar Mahallesi'nde 345 bin metrekarelik araziye makarnalık buğday ekilirken, Karahüyük Mahallesi'nde 105 bin metrekarelik alana ise Şubat ayında nohut ekilecek. Buradan elde edilecek ürünler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Kent Lokantası'nda verilen yemeklerde kullanacak.

Yusuflar Mahallesi'nde 100 bin metrekarelik alana ve Türkmentokat Mahallesi'nde bulunan 175 bin metrekarelik araziye yulaf, macar fiği ve adi fiğ ekimleri yapıldı. Hasattan elde edilen ürünler, 2025 yılında hayvan üreticilerine yem olarak dağıtılacak. Ayrıca dünyada yaşanan iklim krizine de dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, 725 bin metrekarelik tarım arazilerinde kuru tarım (dry farming) uygulamaları gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya her zaman büyük önem verdik. Kırsal kalkınmayı güçlendirirsek şehrimizde dengeli kalkınma modelini ortaya koyabiliriz ve şehrimiz dengeli büyür. Yaşanan ekonomik zorluklar üreticimizin de belini büküyor. Artan mazot ve gübre fiyatlarıyla üreticimiz zorluk yaşıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimize destek olmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Belediyemize ait arazilerde yaptığımız ekimle buradan buğday (bulgur) ve nohut elde edeceğiz. Bu ürünleri Eylül ayında hizmete açtığımız Kent Lokantası'nda pişen yemeklerimizde kullanacağız. Üreten, ürettiğini de her zaman hemşehrilerle paylaşan bir belediye olarak bu projede çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kent lokantamızdan hizmet alan hemşehrilerimize de afiyet olsun diyorum" dedi.

İklim krizine dikkat çeken ve kuru tarım uygulamalarını son derece önemsediklerini söyleyen Başkan Ünlüce, "Şehrimizde, ülkemizde ve dünyada ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için su kullanımına dikkat etmeliyiz. Her fırsatta vurguladığımız kuru tarım uygulamalarını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçiriyoruz. Susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız bu çağda 725 bin metrekarelik alanda ürettiğimiz hububatlarda su kullanmadık. Kuru tarım uygulamalarını daha da yaygınlaşması için her zaman öncü olmaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarım Arazilerinde Tohum Ekimi Başlattı - Son Dakika

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