Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yangında Mağdur Olan Aileye Destek Veriyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan Mahallesi'nde çıkan yangında evini, ağılını ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden aileye destek veriyor.

Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan Mahallesi'nde çıkan yangında evini, ağılını ve 63 küçükbaş hayvanını kaybeden anne ve kızının yaşadığı mağduriyeti gidermek için çalışıyor. Bu kapsamda EBB ekipleri, yangın enkazının kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonrası ağıl yapımına başladı. Ağılın tamamlanmasının ardından aileye, Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 koyun ve 1 koç olmak üzere küçükbaş hayvan ile yem desteği de verilecek.

Ekipler kısa sürede çalışmayı tamamlayarak geçimini hayvancılıkla sağlayan ailenin yeniden gündelik yaşamlarına dönmelerini sağlayacak.

Mağduriyet yaşayan anne ve kızını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, aileye gereken tüm desteğin verileceğini kaydetmişti.