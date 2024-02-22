Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Takas Günleri

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen tohumlar, 'Tohum Takas Günleri' ile kentin kırsal ilçelerinde vatandaşlarla buluşturulmaya devam ediyor.

Ekonomik bağımsızlığın en önemli unsurlarından yerel tohumun yaygınlaştırılması konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları aralıksız sürüyor. EBB Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine de gönderilen tohumlar, Eskişehir'in kırsal 12 ilçesindeki vatandaşlarla buluşuyor.

EBB Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince düzenlenen Tohum Takas Günleri; Beylikova, Mahmudiye, Alpu ve Seyitgazi'den sonra Sivrihisar, Mihalgazi, Çifteler, Mihalıççık, Günyüzü ve İnönü ilçelerinde devam etti.

Tohum Takas Günleri kapsamında 23 Şubat'ta Sarıcakaya'da, 29 Şubat'ta ise Han ilçesinde yerel tohumlar vatandaşlarla buluşacak. Kent merkezinde 9 Mart'ta, Üretici Marketler'de ise 12 ve 16 Mart 2024 tarihlerinde tohum takas etkinliği düzenlenerek tohumlar ücretsiz olarak Eskişehirlilere ulaştırılacak.