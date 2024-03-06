Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Takas Günleri

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen yerel tohumlar, Tohum Takas Günleri ile 12 kırsal ilçedeki vatandaşlarla buluşturuldu.

"Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır" sloganıyla yerel tohumları yaygınlaştırılmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu alanda gerçekleştirdiği Tohum Takas Günleri ile farkındalık yaratmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta Beylikova ilçesinden başlayan ve Eskişehir'in 12 kırsal ilçesinde gerçekleştirilen Tohum Takas Günleri'nde binlerce tohum toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince düzenlenen Tohum Takas Günleri, son olarak Sarıcakaya ve Han ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Kurulan stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Han ilçesinde yapılan dağıtıma Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da katıldı. Başkan Şanlı, yerel tohumun yaygınlaştırılması konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti. Aldıkları yerel tohumları toprakla buluşturup daha fazla üretmek istediklerini söyleyen vatandaşlar da etkinlik nedeniyle yetkililere teşekkürlerini ilettiler.

Tohum Takas Günleri, 12 kırsal ilçenin ardından kent merkezinde ise 9 Mart Cumartesi günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleşecek. 11.00-16.00 saatleri arasında yapılacak etkinliğe katılmak isteyenler için Alaaddin Parkı'ndan 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 ve 14.30 saatlerinde otobüs ring hatları ile ulaşım kolaylığı sağlanacak. Üretici Marketlerde ise 12 ve 16 Mart tarihlerinde Tohum Takas Günleri düzenlenerek binlerce tohum Eskişehirlilere ulaştırılacak.