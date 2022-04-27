Eskişehir Büyükşehir'den Bayramda Turizm Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir'den Bayramda Turizm Mesaisi

27.04.2022 15:15
Eskişehir Büyükşehir'den Bayramda Turizm Mesaisi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda Eskişehir’e ziyarete gelecek misafirler ve bayram tatilini kentteki turistik merkezleri gezerek geçirecek  vatandaşlar için bayram mesaisi yapacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda Eskişehir'e ziyarete gelecek misafirler ve bayram tatilini kentteki turistik merkezleri gezerek geçirecek  vatandaşlar için bayram mesaisi yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'nı Eskişehir'de geçirecek vatandaşların bayramlarını dolu dolu yaşamaları amacıyla ilgi gören parklar ve müzeler için bayram düzenlemesi yaptı.

Buna göre, arife ve bayramın birinci günü müzeler başta olmak üzere tüm tesislerin kapalı olacağını belirten yetkililer, bayramın ikinci gününden itibaren tesislerin hizmette olacağını duyurdu.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerinde bulunan Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi ve Eti Sualtı Dünyası arife günü ve bayramın birinci günü hariç ikinci ve üçüncü günü açık olacak. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisindeki Gezi Treni de arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak.

Eskişehir turizmine büyük katkı sağlayan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Cam Sanatları Müzesi de bayramın ikinci ve üçüncü gününde vatandaşlara hizmet verecek.

Esbotlar ve gondollar, arife ve bayramın birinci günü hizmet vermeyecek. Hizmet bayramın ikinci günü ile birlikte devam edecek.

Zabıta ekiplerinin 24 saat boyunca vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendireceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların 153'ü arayarak şikayetlerini zabıtaya iletebileceklerini bildirdi.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da toplu taşıma bayram boyunca ücretsiz Şanlıurfa'da toplu taşıma bayram boyunca ücretsiz Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri Samsun'da Ramazan Bayramı önlemleri

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Eskişehir, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir'den Bayramda Turizm Mesaisi - Son Dakika


Son Dakika
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan 6'lı masadan ayrılma kararı aldı! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
14:23 Aşk yaşadıklarını kabul etti mi? İşte Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 15:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir'den Bayramda Turizm Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement