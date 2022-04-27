Eskişehir Büyükşehir'den Bayramda Turizm Mesaisi - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda Eskişehir'e ziyarete gelecek misafirler ve bayram tatilini kentteki turistik merkezleri gezerek geçirecek vatandaşlar için bayram mesaisi yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'nı Eskişehir'de geçirecek vatandaşların bayramlarını dolu dolu yaşamaları amacıyla ilgi gören parklar ve müzeler için bayram düzenlemesi yaptı.

Buna göre, arife ve bayramın birinci günü müzeler başta olmak üzere tüm tesislerin kapalı olacağını belirten yetkililer, bayramın ikinci gününden itibaren tesislerin hizmette olacağını duyurdu.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerinde bulunan Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi ve Eti Sualtı Dünyası arife günü ve bayramın birinci günü hariç ikinci ve üçüncü günü açık olacak. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisindeki Gezi Treni de arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak.

Eskişehir turizmine büyük katkı sağlayan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı Tarih Sahnesi ve Cam Sanatları Müzesi de bayramın ikinci ve üçüncü gününde vatandaşlara hizmet verecek.

Esbotlar ve gondollar, arife ve bayramın birinci günü hizmet vermeyecek. Hizmet bayramın ikinci günü ile birlikte devam edecek.

Zabıta ekiplerinin 24 saat boyunca vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendireceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların 153'ü arayarak şikayetlerini zabıtaya iletebileceklerini bildirdi.