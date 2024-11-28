Eskişehir\'de 1,1 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Eskişehir'de 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde bir tır kasasında piyasa değeri 1,7 milyon TL olan 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ürünlerinin kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde, bir tırın kasasında piyasa değeri 1,7 milyon TL olan 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda yakalanan Ö.İ. ve K.Y. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
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