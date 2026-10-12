Eskişehir'de 12 Ekim'de ses üstü uçuş yapılacak, Valilik yüksek ses uyarısı verdi - Son Dakika
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Eskişehir'de 12 Ekim'de ses üstü uçuş yapılacak, Valilik yüksek ses uyarısı verdi

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Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 12 Ekim 2026 Pazartesi günü 11.00-12.00 arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi. Paylaşımda, uçuş sırasında yüksek ses duyulabileceği belirtilerek vatandaşlara uyarı yapıldı.

Eskişehir'de yapılacak tecrübe uçuşu dolayısıyla yüksek ses duyulabileceği açıklandı.

Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 11.00-12.00 saatleri arasında ses üstü tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Uçuş esnasında yüksek ses duyulabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Konuya ilişkin paylaşımda, "1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 12 Ekim 2026 Pazartesi günü 11.00-12.00 arasında ses üstü test uçuşu icra edileceğinden yüksek ses duyulabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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