Eskişehir\'de 15 Gündür Devam Eden Su Sızıntısı Vatandaşların Tepkisine Neden Oldu

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Eskişehir'de bir sokakta onarımı yapılmadığı için 15 gündür devam ettiği iddia edilen su sızıntısı, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Şirintepe Mahallesi Poyrazoğlu Sokak'ta meydana gelen kaynak suyu sızıntısına vatandaşlar tepki gösterdi. Yer altındaki hatlardan kaynaklanan su sızıntısından dolayı sokağın sürekli su ve çamur içinde kaldığı belirtilirken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) yapılan başvuruların sonuç vermediği iddia edildi.

Sokakta yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, 15 gündür devam su sızıntısının onarılması için yetkililerden yardım istedi. - ESKİŞEHİR