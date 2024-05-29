Eskişehir'de 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği sonuçları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği sonuçları açıklandı

Eskişehir\'de 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği sonuçları açıklandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği başvurularının sonuçlarını duyurdu. Başvurular sonucunda 53 proje hibe desteğine uygun bulunurken, sağlanan hibe desteği ile 5 bin 427 da alanda modern basınçlı sulama sistemleri kullanılmaya başlanacak.

29.05.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği sonuçlarını duyurdu.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe desteği sağlanan bireysel sulama sistemleri için başvuru sonuçları belli oldu. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği başvuruları 9 Ocak 2024 - 22 Şubat 2024 tarihleri arasında damlama sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama ve tamburlu sistem yağmurlama sulama projeleri için yapıldı. Eskişehir'de hibeye esas mal alım tutarı 14 milyon 698 bin 597 TL, hibe tutarı 7 milyon 349 bin 298 TL olan 53 proje hibe desteğine uygun bulundu.

Kentteki hibe tutarının tamamı tahsis edilirken, bu bütçe ile 53 başvuru sahibinin projesine hibe desteği sağlanacağı belirtildi. Sağlanan hibe desteği ile 5 bin 427 da alanda modern basınçlı sulama sistemleri kullanılmaya başlanacağı ifade edildi. Bugüne kadar Eskişehir'de 2 bin 438 proje ve 2012-2024 yılları arası sulanan 210 bin 129 dekar alan için 64,7 milyon lira hibe desteği sağlandığı kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Eskişehir, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği sonuçları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
12:12 Rekabet Kurumu’ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:26 Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım Fred, dondurmacıdan çalım yedi Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:42 Taraftar kahrolacak Erden Timur’dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 20:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 2024 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement