Eskişehir'de 2026 Toplantısı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2026 Toplantısı

Eskişehir\'de 2026 Toplantısı
11.07.2026 09:47
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Vali Yılmaz, 2026 yılı projeleri ve kamu yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı.

Eskişehir'de 2026 yılının 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 2026 yılı ilk 6 ayına ait yapılan çalışmalara değindi. Kamu Yatırımlarının il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda Vali Yılmaz, "İlimizdeki kamu yatırımlarının 2026 yılının ilk altı aylık dönemi itibarıyla genel durumlarına baktığımızda 437 adet proje yer almaktadır. İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre, ilimizde çeşitli sektörlerde yapılan ve yapılması planlanan 437 projenin 36'sı tamamlanmış, 268'i devam etmekte olup 16'sı ihale aşamasında, 115 adet projeye de başlanacaktır. Toplantıda özellikle koordinasyon gerektiren sorun ve ihtiyaçların gündeme getirilmesi önem taşımakta olup kurumlarımızın toplantıda alınan kararların çözümlenmesi hususunda da gerekli itinayı göstermeleri gerekmektedir" dedi.

Toplantı, kurul üyelerinin yaptığı sunumların akabinde sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 2026 Toplantısı - Son Dakika

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