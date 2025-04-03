Eskişehir\'de 24 Saat Süren Elektrik Kesintisi Vatandaşları Mağdur Etti

Eskişehir'in Sığırcık Mahallesi'nde 24 saattir devam eden elektrik kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Faturaları gününde yazıp gününde tahsil ediyorsanız, elektriği karşılamak zorundasınız" dedi.

Sivrihisar Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sığırcık Mahallesi'nde 24 saattir devam eden elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyorlar. Günümüz şartlarında uzun süreli elektrik kesintileri, günlük hayatı olumsuz etkilediği gibi sağlık, iletişim ve tarımsal üretim gibi pek çok hayati konuda ciddi sorunlara yol açıyor. Mahalle sakinleri mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için yetkili kurumları acilen göreve davet ediyor, kesintinin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

"Yetkililere sesleniyorum, bu mağduriyeti bir an önce giderin"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise, "Şu an Sivrihisar İlçemize bağlı nüfusu 250 kişi olan Sığırcık Mahallemizdeyiz. Vatandaşlarımız 24 saattir elektrik ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bu yüzyıla geldiğimizde 24 saat elektrik olmaması nelere mal olacağını söylemek istiyorum. Tüm ürünleri bozulma aşamasında. Elektriğin olmadığı mahallelerde su sıkıntısı da yaşanıyor. Yetkililere şunu söylemek istiyoruz, bu bölgenin sahipsiz olduğunu kimse düşünmesin. Biz 24 saat hemşehrilerimizin yanındayız. Faturaları gününde yazıp gününde tahsil ediyorsanız, elektriği karşılamak zorundasınız. Faturaları tahsil ettikleri gibi hizmeti de vermek zorundalar. Yetkililere sesleniyorum, bu mağduriyeti bir an önce giderin" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR