Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması ile 44 Bin 730 Dekarlık Arazide Modern Sulama Yapılacak - Son Dakika
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Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması ile 44 Bin 730 Dekarlık Arazide Modern Sulama Yapılacak

Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması ile 44 Bin 730 Dekarlık Arazide Modern Sulama Yapılacak

Günyüzü ilçesinde 44 bin 730 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan 'Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması' inşaatında çalışmalar tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ, modern sulama yöntemlerini yaygınlaştırarak tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede sulu tarım yapılacak ve ekonomiye yıllık 425 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

29.05.2024 10:11
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Günyüzü ilçesinde 44 bin 730 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan 'Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması' inşaatında çalışmaların tamamlanmasıyla toplam 44 bin 730 dekarlık zirai arazide modern borulu sistemle sulanma yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

"Ekonomiye 2024 fiyatları ile yıllık 425 milyon TL katkı ve 9 bin kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefleniyor"

Günyüzü ilçesinde 44 bin 730 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan 'Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması' inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte Eskişehir ili Günyüzü ilçesi İlyaspaşa, Gürpınar, Yenidoğan, Çakmak, Türktaciri ve Kabak Mahalleleri arazileri olmak üzere toplam 44 bin 730 dekarlık zirai arazide modern borulu sistemle sulanma yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 9 bin 500 TL gelir artışı, ülke ekonomisine 2024 fiyatları ile yıllık 425 milyon TL katkı ve 9 bin kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Kaynak tesisi Eskişehir Gökpınar Barajı olan Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması işi çerçevesinde bugüne kadar farklı çaplardaki CTP borunun 12 bin 800 metrelik kısmı ile bin 100 milimetre çapındaki çelik borunun bin 300 metrelik kısmı döşendi. 2024 yılı içerisinde toplam 66 bin metre boru imalatı yapılması ve 15 bin dekar araziye su verilmesi planlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması ile 44 Bin 730 Dekarlık Arazide Modern Sulama Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması ile 44 Bin 730 Dekarlık Arazide Modern Sulama Yapılacak - Son Dakika
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