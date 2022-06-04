Eskişehir'de 6 kilogramlık sazan balığı görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Eskişehir'de 6 kilogramlık sazan balığı görenleri şaşırttı

04.06.2022 21:14
Eskişehir'de 6 kilogramlık sazan balığı görenleri şaşırttı

Eskişehir'de vatandaşın oltasına takılan 6 kilogramlık sazan balığı görenleri şaşırttı. Dev balığı görenler, gözlerine inanamıyor.

Yeni Mahalleden geçen Porsuk Çayından balık tutmak için giden bir vatandaşın oltasına takılan 6 kilogramlık büyük sazan balığı şaşırttı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Şehir merkezinde olta ile balık tutmaya çalışan vatandaşlar genellikle ufak boyutlu balıklar yakalıyordu. Ancak şehir merkezinde nadir görülen 6 kilogramlık sazan balığı bu sefer oltaya takıldı. Balığı gören balıkçılar duruma şaşırırken, yeniden büyük balık tutmak için oltalarını sulara attı.

İşte o dev balık:

Şehir merkezinde yakalanan 6 kiloluk sazan şaşırttı
Eskişehir'de 6 kilogramlık sazan balığı görenleri şaşırttı
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Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 6 kilogramlık sazan balığı görenleri şaşırttı - Son Dakika

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