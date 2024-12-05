Eskişehir'de Acil Sağlık İstasyonu Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Acil Sağlık İstasyonu Protokolü İmzalandı

Eskişehir\'de Acil Sağlık İstasyonu Protokolü İmzalandı

Anadolu Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzaladı.

05.12.2024 17:17
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Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı ve kullanımı için iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kumtepe ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, protokolü imzalamak için Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde bir araya geldi. Taraflarca imza altına alınan protokol çerçevesinde, Yunus Emre Kampüsü'nde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulacak. Yapılacak istasyon sayesinde öğrenci ve personeliyle birlikte Tepebaşı İlçesi'ndeki Yeşiltepe, Sütlüce ve Şirintepe mahalleleri ile çevre yolu bölgesinde ambulans hizmetine ihtiyaç duyan hastalara 24 saat boyunca kesintisiz ve hızlı hizmet sağlanacak.

"Eskişehir'in genel sağlık altyapısına önemli bir destek sunacak"

Anadolu Üniversitesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu iş birliği ile Eskişehir halkının sağlık hizmetlerine erişiminin hızlandırılması, sağlık sisteminin etkinliğinin artırılması ve acil durumlara yönelik müdahalelerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İstasyon, bölgedeki sağlık hizmet ağını güçlendirerek Eskişehir'in genel sağlık altyapısına da önemli bir destek sunacak" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Haberler, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Acil Sağlık İstasyonu Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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