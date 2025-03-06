Eskişehir\'de AFAD Eğitimleri Devam Ediyor

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Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu'nda eğitim gerçekleştirildi.

AFAD ekiplerinin eğitim çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu'nda personele ve öğrencilere afet bilinci ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Sosyal medyada eğitimle ilgili yapılan paylaşımda, afet ve acil durum hallerine karşı hazırlıklı olmak için bilgi ve farkındalığı artırmaya devam edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR