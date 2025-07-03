Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde afet farkındalık eğitimi düzenlenip yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Anadolu Üniversitesi Arama Kurtarma ekibine afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile anlatılanlar uygulamalı olarak gösterildi. Gerçekleştirilen eğitim ile afetlere dirençli, bilinçli ve hazır ekipler oluşturmanın hedeflendiği belirtildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Afet Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?