Eskişehir\'de Afet Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde afet farkındalık eğitimi düzenlenip yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Anadolu Üniversitesi Arama Kurtarma ekibine afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile anlatılanlar uygulamalı olarak gösterildi. Gerçekleştirilen eğitim ile afetlere dirençli, bilinçli ve hazır ekipler oluşturmanın hedeflendiği belirtildi. - ESKİŞEHİR