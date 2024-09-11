Eskişehir\'de Afet Müdahale Planı Toplantısı

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Eskişehir'de Afet Müdahale Planı'yla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı son toplantı Vali Yardımcısı Adem Keleş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, Afet Güvenlik ve Trafik Grubu'nun ana çözüm ortağı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen toplantıda ilgili konular hakkında değerlendirmeler gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Adem Keleş başkanlığında yapılan toplantıya destek çözüm ortakları da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR